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12:31, 13 марта 202369-я параллель

Россияне с нарушениями зрения впервые поучаствовали в экспедиции в Арктику

Россияне с нарушениями слуха и зрения впервые поучаствовали в арктической экспедиции

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Россияне с нарушениями слуха и зрения впервые поучаствовали в арктической экспедиции. Об этом сообщает портал 31tv.ru.

Эту уникальную поездку в Арктику организовала челябинский педагог Юлия Шумова, которая помимо преподавания в Южно-Уральском государственном университете руководит яхтенной школой. Она отметила, что местные чиновники изначально были скептически настроены к экспедиции.

«Комитет по туризму в один голос говорили: "Нечего тут делать инвалидам, потому что ничего не доступно". Наша идея была сходить именно на Северный полюс, Заполярье. Покорить эти широты», — рассказала Шумова.

Шестидневная экспедиция, несмотря на недоступность среды и суровость условий, прошла успешно. В следующий раз Шумова и ее коллектив планируют отправиться в другой северный регион — Карелию.

Ранее сообщалось, что МЧС России проведет масштабную экспедицию в Арктике. Ее участники планируют преодолеть свыше 1,6 тысячи километров на территории Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

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Марк Леонов
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