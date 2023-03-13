МЧС проведет масштабную экспедицию в Арктике

МЧС России проведет масштабную экспедицию «Безопасная Арктика — 2023»

МЧС России проведет масштабную экспедицию в Арктике в рамках межведомственных учений. Об этом сообщили в министерстве, передает РИА Новости.

Там уточнили, что учения «Безопасная Арктика — 2023» пройдут в марте-апреле и займут 12 суток. За это время научная экспедиция планирует преодолеть свыше 1,6 тысячи километров на территории Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

«Старт назначен на 26 марта из города Нарьян-Мар, далее по маршруту — вахтовый поселок Варандей — поселки Каратайка — Амдерма — Усть-Кара — компрессорная станция Ярынская (побережье Бадарацкой губы) — город Лабытнанги. Финишировать члены экспедиции собираются 7 апреля в Салехарде», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, специалисты отработают новые способы и методы спасения терпящих бедствие. В Арктике также будут испытаны перспективные образцы техники, оборудования, экипировки и снаряжения. Спасатели авиации МЧС России в Арктике в ходе экспедиции будут десантироваться на неподготовленную поверхность, сказали в министерстве, подчеркнув, что даты научной экспедиции могут быть изменены в зависимости от погоды и других непредвиденных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края впервые за 30 лет пересчитают волков. Проводить учет популяции хищных особей в российском регионе будут с помощью зимнего маршрутного учета — методики, основанной на подсчете следов и дающей довольно приблизительную оценку.