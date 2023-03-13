Сбер предупредил россиян о схеме мошенничества с обвинениями в измене Родине

Сбербанк предупредил о схеме мошенничества с обвинениями россиян якобы в измене Родине

Сбербанк предупредил россиян о схеме мошенничества, при которой злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников ФСБ или полиции и обвиняют их в измене Родине. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

Уточняется, что мошенники предупреждают своих жертв, что работник кредитной организации, в которой они обслуживаются, якобы украл их данные и переводит с их счета деньги в пользу украинской армии. В связи с этим сообщается, что клиента банка могут обвинить в госизмене. За такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы.

«После этого мошенники подключают "службу безопасности банка" и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить "сотрудника" банка, якобы укравшего персональные данные клиента», — заявили в Сбере.

Представители банка добавили, что в последнее время мошенники активно используют схему обмана с обвинениями в финансировании Вооруженных сил Украины или в госизмене. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов напомнил, что подобные звонки могут поступать только от мошенников, и призвал сразу прерывать такие разговоры.

Также клиентам Сбера порекомендовали подключить уведомления об операциях и отслеживать их историю.

Ранее россиянам сообщили о новой мошеннической схеме со строящимся жильем. Девелоперы, которые должны завершить возведение долгостроев, продают жилье в них новым дольщикам.