Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

«Известия»: в России появилась новая схема мошенничества с жилыми долгостроями

В России появилась новая схема мошенничества со строящимся жильем — компании, которые должны завершить возведение долгостроев, продают там квартиры новым дольщикам. Об этом предупредил первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишут «Известия».

Одним из ярких примеров оказался ЖК «Космолет» в Самаре. Жилье там начали продавать в 2003-2006 годах. Будущие собственники квартир заключали договоры долевого участия в строительстве (ДДУ) с ЗАО «Волга-Энерго-Ресурс», но в 2013 году объект признали проблемным. Достраивать комплекс взялась компания «Кольцо». В результате часть дольщиков до сих пор ждут свои квартиры, рассказал депутат.

При этом обманутых дольщиков стало больше — 1 апреля 2022 года заключивших ДДУ на этом объекте было 219, а в феврале 2023-го их оказалось уже 557. «За 10 месяцев в условиях просрочки ввода жилых домов в эксплуатацию произошел прирост дольщиков на проблемном объекте на 155 процентов», — заявил Кошелев в обращении в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру. Парламентарий попросил провести проверку.

Похожие случаи обмана фиксируют и в других субъектах России. Так, в Кирове реализуется жилье в долгострое на улице Маклина, в Череповце — на Монтклер, рассказали в пресс-службе Кошелева. В целом продажи жилья в долгостроях не запрещены по закону, уточнил руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Однако, если девелопер не может выполнить обязательства по заключенному ДДУ, то это считают незаконным обогащением, пояснил заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Нарушителей, которые продали жилплощадь более чем за три миллиона рублей, ожидает уголовная ответственность, предупредил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что мошенники стали использовать поддельные QR-коды и фейковые объявления на сервисах поиска жилья — так они перенаправляют на сайты-двойники ведомств или компаний, где владелец дома или квартиры может совершать действия с документами.