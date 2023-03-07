Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:02, 7 марта 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о способах мошенничества с жильем

ФНП: мошенники в сфере жилья могут использовать поддельные QR-коды

Фото: Parker Byrd / Unsplash

Мошенники в сфере недвижимости стали использовать в качестве методов в том числе поддельные QR-коды и фейковые объявления на сервисах поиска жилья. Об этом россиянам рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП), сообщают «Известия».

Специалисты предупредили, что с помощью поддельных QR-кодов мошенники перенаправляют на сайты-двойники ведомств или компаний, где владелец жилья может совершать действия с документами. «Люди часто проверяют документы впопыхах, да и на доменное имя многие вообще не обращают внимания. Полагаться на одну только добросовестность собственника недвижимости или его представителя, который предоставил соответствующую выписку, объективно не лучший и не самый безопасный вариант», — отметили эксперты.

Материалы по теме:
«Нам с котом много места не нужно» Россияне бросились скупать мини-квартиры. Как они выживают в крохотном жилье?
«Нам с котом много места не нужно»Россияне бросились скупать мини-квартиры. Как они выживают в крохотном жилье?
23 февраля 2023
«Она должна напоминать отель» Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
«Она должна напоминать отель»Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
10 января 2023

В качестве еще одного способа обмана мошенники используют фальшивые сайты нотариусов. Они предлагают записаться на консультацию к реальному специалисту. При этом желающий прийти туда фактически предоставляет злоумышленникам свои данные и документы. «С учетом возможности заключения сделок с той же недвижимостью в простой письменной форме наличие на руках подобных сведений о собственнике буквально развязывает аферистам руки и сильно упрощают ту же подделку паспорта или доверенности на распоряжение жильем», — предупредили специалисты.

Ранее юристы предупредили, что, для того чтобы исключить риски при покупке недвижимости, обязательно нужно тщательно проверять все документы на объекты, а также продавца и связанных с ним лиц. К одной из категорий мошенничества они отнесли откровенную подмену видов договоров.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Киев назвал участников диверсии на белорусском аэродроме
Блогерше Lerchek предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов
Женщина 20 лет притворялась психиатром и присвоила миллионы рублей
Седокова показала тело в бикини после критики ее внешности
В России запустили проект о выдающихся женщинах
В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ
Перечислены самые популярные смартфоны 2022 года
Первоклассница отравилась марихуаной в московской школе
На Украине одобрили выход из соглашения с Россией о пограничном контроле
Производитель Persil пообещал уйти из России до конца марта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.