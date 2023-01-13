Названы самые частые методы мошенничества при продаже недвижимости

Юрист Посадская рассказала о мошенничестве в сфере недвижимости с подменой видов договоров

Для того чтобы исключить риски при покупке недвижимости, обязательно нужно тщательно проверять все документы на объекты, а также продавца и связанных с ним лиц, рассказали основатели агентства риелторских и юридических услуг «Доминанта» Вера Посадская и Анна Иванникова. В беседе с «Лентой.ру» они назвали самые распространенные методы мошенничества в сфере продажи недвижимости.

Подмена видов договоров

Одна из категорий мошенничества — это откровенная подмена видов договоров, сообщила Посадская. Например, пожилого человека вводят в заблуждение и под видом договора ренты вынуждают подписать договор дарения квартиры. Также бывают случаи, когда не включают в текст договора условие о праве пожизненного проживания и попросту выселяют обманутого собственника.

В нашей практике был случай, когда человек снял квартиру, изготовил поддельный паспорт и, представляясь собственником квартиры, предлагал ее более чем десяти людям. Деньги за наем квартиры обманутые наниматели заплатили, а в квартиру заселиться не смогли Вера Посадская юрист

Маткапитал и раздел имущества

Другая категория недобросовестных схем, по ее словам, — это продажа квартир, при покупке которых использовался материнский капитал. «К сожалению, не все покупатели проверяют привлечение средств маткапитала на покупку недвижимости. И тогда второй супруг и дети обладают возможностью обратиться за защитой своих нарушенных прав и оспорить сделку. Важная особенность — дети могут обратиться с этим требованием спустя много лет, когда станут совершеннолетними», — объяснила Посадская.

Третья категория — нарушение прав супругов, когда продавец скрывает, что квартиру или дом он покупал, находясь в браке. При разводе совместно нажитое имущество часто не делят официально, а договариваются об этом устно, сказала юрист.

При продаже купленной в браке квартиры даже спустя 15 лет после развода у бывшего супруга возникает право обратиться в суд с иском о защите нарушенных прав, поскольку общая совместная недвижимость продана без его согласия и денежные средства за нее не получены Вера Посадская юрист

Кроме того, по ее словам, крайне важно проверять продавца на дееспособность. В противном случае есть вероятность остаться без денег и без купленной квартиры.

Авансы и задатки

Юрист Анна Иванникова предупредила о распространенном мелком виде мошенничества, когда лица выставляют объявления об аренде или продаже недвижимости, представляются риелторами и просят аванс.

«Когда им звонишь для назначения просмотра, они сообщают, что объект уже через час или день (в зависимости от того, когда звонящий интересант хочет приехать смотреть объект) вот-вот уйдет, но любезно предлагают его придержать. Только для этого нужно на карту перевести некую сумму в качестве аванса. После получения аванса скрываются», — описала собеседница «Ленты.ру».

Иногда информация о том, что объект проблемный, вскрывается только при проведении правовой оценки, когда уже заключен договор задатка. «Вас просят заключить договор задатка, чтобы точно закрепиться в намерении и прекратить поиски покупателя. Это стандартная практика, и она выгодна обеим сторонам. Но тут обязательно нужно взвешивать соразмерность запрашиваемой суммы задатка», — поделилась Иванникова.

По ее словам, задаток не подлежит возврату при отказе покупателя от сделки. И если задаток очень большой, то недобросовестные продавцы или их представители попросту разводят потенциального покупателя на деньги.

При заключении сделок по доверенности от собственника обязательно нужно переговорить с собственником очно или по видеосвязи, заручиться видеозаписью разговора и в день сделки проверить действительность доверенности. И деньги перечислять в безналичной форме по реквизитам собственника, а не доверенного лица Анна Иванникова юрист

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