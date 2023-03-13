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19:51, 13 марта 2023Путешествия

В США выяснили причину дотошной проверки размеров ручной клади пассажиров

Frontier Airlines дает сотрудникам бонус за взимание платы за негабаритный багаж

Фото: Rick Wilking / Reuters

Frontier Airlines подверглась критике после того, как выяснилось, что сотрудники перевозчика получают бонус в размере 10 долларов (750 рублей), когда взимают с пассажира плату за негабаритную ручную кладь. Об этом пишет New York Post.

Истинную причину дотошной проверки размеров багажа пассажиров узнала журналистка из Солт-Лейк-Сити Дайана Вилла (Dyana Villa) — ее ролик в TikTok, на котором она рассказала о конфликтной ситуации в аэропорту Вашингтона, стал вирусным. Девушка объяснила, что ее и еще одного человека заставили заплатить 100 долларов (7,5 тысячи рублей) за то, что объем их ручной клади якобы превышает разрешенные нормы. При этом американка также сняла на видео, как она кладет свою сумку в калибратор и она идеально помещается.

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Вилла пыталась доказать обратное сотрудникам Frontier Airlines, продемонстрировав им видео, однако ей было отказано в полете. «Мне сказали, что я не имела права ничего снимать, так как это частная собственность. Кроме того, у меня не было разрешения снимать собственную сумку», — заявила журналистка. По словам девушки, она узнала от одной стюардессы авиакомпании США, что перевозчик дает сотрудникам бонус в размере 10 долларов (750 рублей) за каждого пассажира, с которого берется плата за провоз негабаритного багажа.

Как объяснили представители Frontier Airlines, бонус является стимулом для сотрудников помогать обеспечивать соблюдение политики авиакомпании и демонстрировать равное отношение ко всем клиентам. Помимо прочего, в истории Виллы нашли неточность: сообщалось, что у девушки был еще один предмет ручной клади, который она не показала на видео, так как он не помещался в калибратор.

Ранее в марте путешествующим с ручной кладью туристам раскрыли способ, как собрать все необходимое в рюкзак или небольшой чемодан. Так, на дно сумки предлагается положить самый большой предмет гардероба, а остальные вещи послойно уложить плоскими стопками, разглаживая ткань руками.

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Дарья Рыбак
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