ФСБ задержала собиравшегося вступить в ВСУ россиянина

ФСБ задержала на границе с Казахстаном жителя Петрозаводска, собиравшегося вступить в ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали на границе с Казахстаном жителя Петрозаводска, намеревавшегося добраться до Украины и вступить там в армию, чтобы воевать против России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ведомства по Астраханской области.

Отмечается, что мужчина 1989 года рождения является ярым противником проведения специальной военной операции. Он приобрел медикаменты и амуницию и собирался пересечь пункт пропуска «Караузек».

Россиянин также нашел лиц, которые обещали ему помочь добраться до Украины. Там он планировал вступить в ряды ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене.

Ранее 13 марта ФСБ сообщила о задержании жительницы Хабаровска по подозрению в госизмене. Она отправляла денежные средства на поддержку ВСУ.