Силовые структуры
Активистка «ЯМЫФургал» стала фигуранткой дела ФСБ о госизмене за поддержку ВСУ
ФСБ возбудила дело о госизмене против активистки «ЯМЫФургал» за перевод денег ВСУ
В Хабаровске сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность активистки движения «ЯМЫФургал», которая переводила деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным спецслужбы, она отправляла средства на покупку оружия и боеприпасов, а также обмундирования для украинской армии. Ее действия были направлены против безопасности и интересов России. Мотивом ее деятельности была политическая ненависть, отметили в ФСБ.
Подозреваемая является жительницей Хабаровска.