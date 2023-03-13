Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:54, 13 марта 2023Силовые структуры

Активистка «ЯМЫФургал» стала фигуранткой дела ФСБ о госизмене за поддержку ВСУ

ФСБ возбудила дело о госизмене против активистки «ЯМЫФургал» за перевод денег ВСУ

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Хабаровске сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность активистки движения «ЯМЫФургал», которая переводила деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным спецслужбы, она отправляла средства на покупку оружия и боеприпасов, а также обмундирования для украинской армии. Ее действия были направлены против безопасности и интересов России. Мотивом ее деятельности была политическая ненависть, отметили в ФСБ.

Подозреваемая является жительницей Хабаровска.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В США намерены открыть второй фронт против России
Россиянин изнасиловал восьмилетнюю племянницу и получил 19 лет колонии
Жителей Москвы предупредили об опасной погоде
Активистка «ЯМЫФургал» стала фигуранткой дела ФСБ о госизмене за поддержку ВСУ
Невеста надела дешевое платье вместо купленного за 228 тысяч рублей наряда
Наушники Apple превратят в слуховой аппарат
Самый дорогой отпуск россиян на 8 Марта обошелся по цене автомобиля
США решили ужесточить санкции против российской экономики
В Петербурге женщина выгнала дочь из дома из-за съеденного торта
Задержание ФСБ сотрудничавшего с разведкой Украины россиянина попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.