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10:27, 13 марта 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ заподозренной в госизмене россиянки попало на видео

ФСБ показала видео задержания жительницы Хабаровска за финансирование украинской армии
Начало событий в новости Активистка «ЯМыФургал» стала фигуранткой дела ФСБ о госизмене за поддержку ВСУ

ФСБ показала оперативное видео с задержанием жительницы Хабаровска, подозреваемой в госизмене. Запись публикует «Коммерсантъ».

На кадрах видны бойцы спецназа, которые останавливают на улице женщину и отводят ее в служебный автомобиль.

По данным ФСБ, активистка движения «ЯМыФургал», которое оказывало поддержку бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, переводила денежные средства на покупку оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным спецслужбы, ее действия были направлены против безопасности и интересов России. Мотивом ее деятельности была политическая ненависть, отметили в ФСБ.

Любовь Ширижик
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