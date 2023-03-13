Задержание ФСБ заподозренной в госизмене россиянки попало на видео

ФСБ показала видео задержания жительницы Хабаровска за финансирование украинской армии

Начало событий в новости Активистка «ЯМыФургал» стала фигуранткой дела ФСБ о госизмене за поддержку ВСУ

ФСБ показала оперативное видео с задержанием жительницы Хабаровска, подозреваемой в госизмене. Запись публикует «Коммерсантъ».

На кадрах видны бойцы спецназа, которые останавливают на улице женщину и отводят ее в служебный автомобиль.

По данным ФСБ, активистка движения «ЯМыФургал», которое оказывало поддержку бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, переводила денежные средства на покупку оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным спецслужбы, ее действия были направлены против безопасности и интересов России. Мотивом ее деятельности была политическая ненависть, отметили в ФСБ.