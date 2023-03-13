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11:32, 13 марта 2023Забота о себе

Диетолог назвала неочевидные причины «весеннего жора»

Диетолог Наталья Зубарева рассказала, что весной тянет на жирное и сладкое из-за депрессии

Фото: Nelli Kovalchuk/ Shutterstock / Fotodom

Весной тянет на жирное, сладкое и другую вредную еду из-за сезонной депрессии, холода и дефицита витаминов, рассказала диетолог и терапевт Наталья Зубарева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала несколько неочевидных причин «весеннего жора».

Весенняя депрессия

Ранней весной многим не хватает солнца и положительных эмоций, говорит Зубарева. Часто их проще всего получить с помощью еды. Желание отдохнуть, расслабиться, отвлечься от серых будней трансформируется в тягу к сладостям. Однако, если каждый раз заедать нехватку позитивных эмоций десертами, можно получить обратный эффект. Сладкое только кратковременно поднимает настроение.

Доказано, что больные диабетом испытывают депрессию в два раза чаще, чем другие люди. Это полностью развенчивает миф о якобы антидепрессивном воздействии глюкозы. Кроме того, избыточное потребление сахара ведет к развитию воспалительных заболеваний и патологий сердечно-сосудистой системы, которые также способствуют усилению депрессивных состояний

Наталья Зубаревадиетолог

Сезонный дефицит витаминов

На фоне длительной нехватки солнца возникает дефицит витаминов и минералов. Именно в этом чаще всего кроется причина весенней депрессии, объяснила Зубарева. По ее мнению, бороться с эмоциональными перепадами, вялостью и апатией нужно не пирожными, а устранением дефицитов в рационе, включая дефицит «солнечного» витамина D.

Также нужно обратить внимание на уровень магния, железа, кальция, триптофана, витаминов А, К, Е. Стоит пересмотреть рацион, он должен быть сбалансированным.

Включите в меню продукты, которые способствуют выработке серотонина: бананы, индейку, сыр, черный шоколад

Наталья Зубаревадиетолог
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Холод

В большинстве регионов России первые два месяца весны люди продолжают мерзнуть от почти зимних холодов и согреваться в том числе с помощью еды. Организму нужно больше тепла и энергии, которую можно получить из жирной пищи, отметила диетолог. Поэтому появляется острое желание съесть колбасы, буженины или еще чего-то жирного.

Чтобы помочь организму чувствовать себя хорошо и получить достаточно энергии, выбирайте здоровую пищу: полезные жиры (дикая жирная морская рыба, орехи, яйца, авокадо) и медленные углеводы (крупы, бобовые, цельнозерновые макароны)

Наталья Зубаревадиетолог

В холод люди, как правило, меньше двигаются, поэтому увеличение количества жиров и сахара в рационе неизбежно сказывается на весе, предупредила диетолог.

Ранее Наталья Зубарева назвала отрыжку и изжогу признаками некоторых неприятных болезней. Она пояснила, что это неприятное явление может быть симптомом гастрита и полипов.

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Вера Владзиевская
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