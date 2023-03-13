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01:12, 13 марта 2023Экономика

В России расширили список товаров для параллельного импорта

«Известия»: Минпромторг России включил IKEA в перечень товаров для параллельного импорта

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минпромторг России расширил список товаров для параллельного импорта — в страну разрешено ввозить товары IKEA, а также американских производителей игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel. Об этом в понедельник, 13 марта, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

Кроме того, в перечень включили производителей одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В частности, в новой редакции списка появились Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent.

Как сообщили изданию в пресс-службе Минпромторга, перечень дополнен брендами моторных масел Shell Helix, Rimula, бытовой техники Zanussi, Wahl, запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren.

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В ведомстве пояснили, что изменения носят точечный характер. Перечень дополнили товарами, разрешенными для параллельного импорта, ушедшими брендами, а также исключили из него ряд марок, возобновивших поставки в Россию. Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей.

Источник газеты в одном из маркетплейсов полагает, что быстрее всего на полках появится одежда бренда Tommy Hilfiger. Другие новые марки одежды и парфюмерии из списка появятся в России ориентировочно в середине лета — закупки по ним уже готовятся. Собеседник издания уточнил, что техника, игрушки, а также товары IKEA можно будет найти в продаже в конце мая — начале июня.

6 марта стало известно об остановке транзита товаров через Турцию в Россию, проходившего по схеме параллельного импорта. Официально Анкара ситуацию не комментирует. Представитель посольства России в Турции заявил, что дипмиссия находится в контакте с турецкими властями и пытается решить ситуацию, но деталей переговоров не привел.

В свою очередь генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло со ссылкой на турецких партнеров рассказал, что проблемы связаны с перенастройкой системы, которой пользуются для оформления транзита. По его словам, в процессе добавления товаров из десятого пакета санкций случился сбой, который должны разрешить к понедельнику, 13 марта.

По информации агентства Bloomberg, jстановка транзита связана с исполнением западных санкций. Такое решение турецкое руководство приняло еще 1 марта.

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Марина Совина
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