Иран выразил готовность к обмену заключенными с США

Представитель МИД Ирана Чафи: Тегеран готов к обмену заключенными с США

Тегеран готов к обмену заключенными с США, согласно достигнутой с Вашингтоном договоренности о возвращении на родину отбывающих наказание лиц. Это подтвердил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, сообщает ТАСС.

«Мы готовы к обмену заключенными с США. В марте прошлого года стороны заключили письменное соглашение по этому вопросу, которое подписал и американский официальный представитель», — напомнил дипломат. Он отметил, что действительная реализация инициативы возможна лишь при отсутствии политизации

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены искать дипломатические пути решения проблем, связанных с Ираном, чтобы Тегеран не смог получить ядерное оружие, добавив, что Вашингтон не допустит, чтобы иранцы когда-либо обладали подобными вооружениями.