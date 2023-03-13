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13:29, 13 марта 2023Мир

Иран выразил готовность к обмену заключенными с США

Представитель МИД Ирана Чафи: Тегеран готов к обмену заключенными с США

Фото: Iranian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Тегеран готов к обмену заключенными с США, согласно достигнутой с Вашингтоном договоренности о возвращении на родину отбывающих наказание лиц. Это подтвердил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, сообщает ТАСС.

«Мы готовы к обмену заключенными с США. В марте прошлого года стороны заключили письменное соглашение по этому вопросу, которое подписал и американский официальный представитель», — напомнил дипломат. Он отметил, что действительная реализация инициативы возможна лишь при отсутствии политизации

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены искать дипломатические пути решения проблем, связанных с Ираном, чтобы Тегеран не смог получить ядерное оружие, добавив, что Вашингтон не допустит, чтобы иранцы когда-либо обладали подобными вооружениями.

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Виктория Кондратьева
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