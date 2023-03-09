В Пентагоне захотели найти дипломатическое решение проблем с Ираном

Глава Пентагона Остин: США намерены искать дипломатическое решения проблем с Ираном

США намерены искать дипломатические пути решения проблем, связанных с Ираном, чтобы Тегеран не смог получить ядерное оружие. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.

«Мы продолжаем считать, что дипломатия - лучший способ не допустить обладание Ираном ядерного оружия» — сказал глава американского оборонного ведомства, добавив, что Вашингтон не допустит, чтобы иранцы когда-либо обладали ядерным оружием.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Президент США Джо Байден предусмотрит все варианты действий, чтобы не позволить Ирану разработать ядерное оружие.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Иран впервые решил увеличить обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов в ответ на постановление Совета управляющих Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ).