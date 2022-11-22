ISNA: Иран увеличил обогащение урана до 60 процентов на ядерном объекте в Фордо

Иран впервые увеличил обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов. Такое решение вынесли в ответ на постановление Совета управляющих Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ), пишет агентство ISNA.

Утром в понедельник, 21 ноября, производство урана вышло «на стабильный уровень».

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на начало ноября, Иран уже тогда располагал уже 62,3 килограммами обогащенного до 60 процентов урана, что на 6,7 килограмма больше его сентябрьских запасов. При этом официальный Тегеран отключил установленные ранее камеры постоянного наблюдения за их ядерными объектами, поэтому МАГАТЭ не может с полной уверенностью утверждать, на каком этапе находится разработка урана в стране.

Обогащенный уран можно использовать при производстве ядерного топлива, в связи с чем ряд стран опасаются, что у Ирана есть такие планы. Ранее темпы обогащения сдерживались ядерной сделкой (ее участники: Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Однако в 2018 году США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из сделки, после чего Тегеран стал отходить от своих обязательств.