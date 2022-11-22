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21:41, 22 ноября 2022Мир

США рассмотрят «все варианты» ради недопуска Ирана к ядерному оружию

Президент США Байден рассмотрит "все варианты", чтобы не допустить Иран к ядерному оружию

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Президент США Джо Байден предусмотрит все варианты действий, чтобы не позволить Ирану разработать ядерное оружие, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова передает ТАСС.

Журналисты в ходе брифинга попросили его прокомментировать сообщения иранских СМИ, согласно которым Тегеран начал обогащение урана до 60 процентов на ядерном объекте в Фордо. «Мы видели эту информацию, но я не буду вдаваться в какого-либо рода независимые проверки или подтверждения», — ответил Кирби. По его словам, Вашингтон рассмотрит «все варианты действий», чтобы не допустить разработку Ираном атомного оружия.

Сообщается, что он также избежал прямого ответа на вопрос о том, располагает ли Вашингтон сведениями о попытках обогащения урана до 90 процентов. Кирби отметил, что Вашингтон волнуют не только желание Тегерана выиграть время в разработке ядерной бомбы, но и реализация его технического потенциала в разработке баллистических ракет.

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«Без сомнений, мы не изменили нашу позицию по поводу того, что мы не позволим Ирану достичь потенциала для создания ядерного оружия», — сказал он. Кирби подчеркнул, что Байден считает наилучшим демократический путь решения проблемы, но, по его словам, «иранцы продолжают заниматься вопросами, которые не имеют отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе».

Он отметил, что США крайне обеспокоены тем, как Иран обходится с мирными протестующими и добавил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать свой военный потенциал в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран впервые решил увеличить обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов в ответ на постановление Совета управляющих Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ).

С середины сентября в Иране проходят протесты и беспорядки. Они вызваны смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.

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Глеб Бажуткин
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