ФСБ сообщила о восьмилетнем приговоре россиянину за попытку поджечь военкомат

ФСБ: житель Ярославской области получил 8 лет за попытку поджечь военкомат и экстремизм

Житель Ярославской области Денис Попов был приговорен судом к восьми годам лишения свободы за экстремизм и попытку поджечь военкомат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Осужденный признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на теракт.

Суд установил, что Попов в соцсетях публиковал призывы к совершению преступлений против участников специальной военной операции. Также в июле 2022 года он пытался совершить поджог военкомата Угличского района по заданию украинских неонацистов. Для чего Попов изготовил коктейль Молотова. Однако диверсия была сорвана, так как его задержали правоохранители.