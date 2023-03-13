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12:37, 13 марта 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о восьмилетнем приговоре россиянину за попытку поджечь военкомат

ФСБ: житель Ярославской области получил 8 лет за попытку поджечь военкомат и экстремизм

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Житель Ярославской области Денис Попов был приговорен судом к восьми годам лишения свободы за экстремизм и попытку поджечь военкомат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Осужденный признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на теракт.

Суд установил, что Попов в соцсетях публиковал призывы к совершению преступлений против участников специальной военной операции. Также в июле 2022 года он пытался совершить поджог военкомата Угличского района по заданию украинских неонацистов. Для чего Попов изготовил коктейль Молотова. Однако диверсия была сорвана, так как его задержали правоохранители.

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Любовь Ширижик
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