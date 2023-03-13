Кадыров пообещал Путину действовать в СВО до победного конца

Кадыров заявил, что российские военные выполняют все приказы Путина в зоне СВО

Российские военные выполняют все приказы верховного главнокомандующего в ходе СВО и будут действовать до победного конца. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, его цитирует ТАСС.

В свою очередь, Путин обратился к Кадырову с просьбой передать военнослужащим из Чечни, которые принимают участие в СВО, самые наилучшие слова.

Ранее встречу Кадырова и Путина анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Он уточнил, что будут обсуждаться вопросы развития региона, результаты по итогам развития прошлого года, а также специальная военная операция (СВО).