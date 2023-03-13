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13:09, 13 марта 2023Россия

Анонсирована встреча Путина с Кадырвым

Представитель Кремля Песков анонсировал рабочую встречу Путина с Кадыровым 13 марта

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 марта, встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Предстоящее событие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники близкие к полпредству главы государства в Дальневосточном федеральном округе, сообщали, что Путин в ближайшие дни может посетить Бурятию. По их информации, глава государства, Путин, в частности, посетит «Улан-Удэнский авиационный завод».

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Анастасия Шейкина
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