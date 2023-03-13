Данные о смерти обвиняемого в убийстве «крабового короля» Кана назвали вбросом

Адвокат опроверг сообщение о смерти «крабового короля» Кана в Лондоне, над ним идет суд

Данные о смерти Олега Кана, находящегося в Лондоне, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Константин Тропанидзе, опровергнув распространившуюся в Telegram-каналах информацию.

По его словам, подобные сообщения являются вбросом. Защита не подавала ходатайства о прекращении уголовного дела в связи со смертью бизнесмена. Приморский краевой суд продолжает процесс, в котором Кана обвиняют в организации убийства предпринимателя.

Кан, названный СМИ «крабовым королем» за крупнейшие объемы добычи морских ракообразных, был заочно арестован в феврале 2020 года после того, как скрылся от следствия за пределами России. Следственный комитет РФ считает его причастным к организации убийства конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко, которого застрелили в 2010 году во Владивостоке. Ему предложили возглавить крупную рыбопромышленную компанию, он прилетел с Сахалина во Владивосток на переговоры по этому вопросу, но его убили в такси. Киллер был найден и осужден.