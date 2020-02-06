Сбежавшего из России «крабового короля» заочно арестовали по делу об убийстве

Хабаровский краевой суд вынес решение о заочном аресте сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, прозванного «крабовым королем» за крупнейшие объемы добычи краба. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.

По данным издания, мера пресечения избрана по ходатайству следователя Следственного комитета России, который подозревает рыбопромышленника в организации убийства конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко.

После начала расследования Кан скрылся, по некоторым данным, он уехал из России в Японию, где у него имеется недвижимость.

В связи с заочным арестом правоохранительные органы объявят бизнесмена в международный розыск.

Следствие уже выходило с ходатайством о заочном аресте «крабового короля», но Центральный районный суд Хабаровска отказался арестовывать Кана, не найдя для этого оснований.

Пхиденко был застрелен в 2010 году во Владивостоке, сообщает SakhalinInfo. Он также занимался добычей краба. Предприниматель, прежде чем заняться бизнесом, 25 лет ходил в море капитаном, затем создал собственную компанию, закупил суда и стал вести промысел биоресурсов. В 2010 году Пхиденко предложили возглавить крупную рыбопромышленную компанию. После того как он прилетел с Сахалина во Владивосток на переговоры по этому вопросу, его убили в такси. Киллер был найден и осужден.

28 декабря 2018 года сообщалось, что советник генерального директора компании «Приморская рыболовная компания» Олег Кан занимался контрабандой дальневосточного краба. В расследовании телеканала «Россия 24» говорилось о существовании нелегальной схемы из офшорных компаний. Олегу Кану и его 24-летнему сыну принадлежит около 20 компаний по ловле в открытом море.

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