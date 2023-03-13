Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:11, 13 марта 2023Силовые структуры

Журналист Караулов стал фигурантом дела о клевете на Михалкова

Против журналиста Караулова возбудили уголовное дело о клевете на Михалкова
Андрей Караулов

Андрей Караулов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Журналист Андрей Караулов стал фигурантом дела о клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении журналиста возбудили новое уголовное дело по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ («Клевета»). Поводом для возбуждения дела стало заявление Михалкова, которого Караулов обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.

Отмечается, что по десяткам связанными с журналистом адресов в столичном регионе прошли обыски.

«В ходе проведения следственных действий почти по 20 адресам в Москве и в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков подал в суд иск о взыскании почти 22 миллионов рублей. Отмечается, что речь идет о задолженности по займу, который кинематографист дал Евгению Колмыкову — коммерческому директору компании Boggi Milano в России, и Евгению Белавкину — сотруднику Bosco di Ciliegi.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Индия решила не нарушать антироссийские санкции
В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила четыре ракеты
Объявлены актеры года по версии «Оскара»
На «Оскаре» назвали лучший фильм года
ВВС США захотели списать штурмовики A-10
МИД КНДР пообещал США сверхмощные контрмеры
Назван лучший режиссер по версии «Оскара»
Врач объяснил пользу упражнений с собственным весом
В США закрыли Signature Bank из-за системных рисков после краха SVB
Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР воссоединиться с Тайванем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.