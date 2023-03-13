Журналист Караулов стал фигурантом дела о клевете на Михалкова

Против журналиста Караулова возбудили уголовное дело о клевете на Михалкова

Журналист Андрей Караулов стал фигурантом дела о клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении журналиста возбудили новое уголовное дело по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ («Клевета»). Поводом для возбуждения дела стало заявление Михалкова, которого Караулов обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.

Отмечается, что по десяткам связанными с журналистом адресов в столичном регионе прошли обыски.

«В ходе проведения следственных действий почти по 20 адресам в Москве и в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков подал в суд иск о взыскании почти 22 миллионов рублей. Отмечается, что речь идет о задолженности по займу, который кинематографист дал Евгению Колмыкову — коммерческому директору компании Boggi Milano в России, и Евгению Белавкину — сотруднику Bosco di Ciliegi.

