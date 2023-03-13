Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны России обнародовало карту боевых действий в зоне СВО по состоянию на 13 марта

Министерство обороны России опубликовало обновленную карту боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) по состоянию на 13 марта. Видеозапись обнародовал официальный Telegram-канал военного ведомства.

На карте отражены главные события в зоне спецоперации за минувшие сутки. В частности, на ней обозначено изменение линии боевого соприкосновения, а также указаны места нанесения ракетных ударов и артиллерийских обстрелов. Кроме того, карта содержит сведения о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике.

Кадр: Минобороны России

По словам официального представителями Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили до 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении.

Всего за время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 400 самолетов ВСУ, 220 вертолетов, 8280 единиц бронетехники противника, а также 4333 орудия полевой артиллерии и миномета.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Ее целями президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.