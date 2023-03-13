Китаец спрятал тысячи долларов под одеждой и попытался покинуть Россию

Таможня аэропорта Хабаровска задержала китайца, пытавшегося вывезти 2,6 миллиона рублей

Гражданин Китая, пытавшийся незаконно вывезти из России 38,2 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей), был задержан сотрудниками таможни в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Отмечалось, что мужчина вылетал в Китай авиарейсом Хабаровск-Харбин. Китаец спрятал в нательную сумку под одеждой купюры и проследовал через зеленый коридор, где попался на досмотре сотрудникам таможни.

Турист объяснил, что не знал о правилах вывоза наличных денежных средств из России, а деньги решил спрятать под одеждой, чтобы не потерять в пути. В отношении гражданина Китая было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере»). Мужчине грозит ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет либо штраф в размере до 10-кратной суммы незаконно перемещенных денег.

Ранее в марте сотрудники таможенной службы в московском аэропорту Шереметьево изъяли у россиянки украшения на 1,7 миллиона рублей: восемь колец с бриллиантами и цепочку из золота 585 и 750 проб. Все украшения она собиралась провезти, не декларируя.