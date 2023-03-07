У летевшей из Турции россиянки изъяли украшения на 1,7 миллиона рублей

Таможенники в Шереметьево изъяли у россиянки кольца и цепочку на 1,7 миллиона рублей

Сотрудники таможенной службы в московском аэропорту Шереметьево изъяли у россиянки украшения на 1,7 миллиона рублей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе таможни.

Отмечается, что в багаже летевшей из Турции туристки обнаружили восемь колец с бриллиантами и цепочку из золота 585 и 750 проб. Все украшения она собиралась провезти, не декларируя.

Россиянка хотела пройти через «зеленый» коридор, где и попалась таможенникам. По словам путешественницы, она планировала продать украшения в своем магазине аксессуаров.

В пресс-службе шереметьевской таможни уведомили, что нарушительнице грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее в феврале таможенники в московском аэропорту Шереметьево нашли у пассажирки из Баку незадекларированные ювелирные украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей. Уточняется, что туристка попалась во время прохода через «зеленый» коридор.