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13:03, 7 марта 2023Путешествия

У летевшей из Турции россиянки изъяли украшения на 1,7 миллиона рублей

Таможенники в Шереметьево изъяли у россиянки кольца и цепочку на 1,7 миллиона рублей

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Сотрудники таможенной службы в московском аэропорту Шереметьево изъяли у россиянки украшения на 1,7 миллиона рублей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе таможни.

Отмечается, что в багаже летевшей из Турции туристки обнаружили восемь колец с бриллиантами и цепочку из золота 585 и 750 проб. Все украшения она собиралась провезти, не декларируя.

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Россиянка хотела пройти через «зеленый» коридор, где и попалась таможенникам. По словам путешественницы, она планировала продать украшения в своем магазине аксессуаров.

В пресс-службе шереметьевской таможни уведомили, что нарушительнице грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее в феврале таможенники в московском аэропорту Шереметьево нашли у пассажирки из Баку незадекларированные ювелирные украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей. Уточняется, что туристка попалась во время прохода через «зеленый» коридор.

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Фариза Бацазова
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