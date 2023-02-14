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18:12, 14 февраля 2023Путешествия

Пассажирка из Баку провезла в Россию украшений на 1,5 миллиона рублей и попалась

В Шереметьево у пассажирки из Баку нашли незадекларированные украшения Cartier и Rolex

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В московском аэропорту Шереметьево таможенники нашли у пассажирки из Баку незадекларированные ювелирные украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает 14 февраля агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Уточняется, что туристка попалась во время прохождения через «зеленый» коридор. В результате досмотра выяснилось, что она пыталась провезти в Россию кольцо и браслет Cartier и наручные часы швейцарской марки Rolex. Все украшения были в фирменных упаковках.

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По информации таможенников, кольцо и браслет изготовлены из золота 750 пробы, а циферблат часов украшен вставками из бриллиантов под сапфировым стеклом.

Пассажирке может грозить административное дело по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге таможенники нашли у пассажира, вылетавшего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова стоимостью 500 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что это списанное оружие, которое было декорировано златоустовскими мастерами. Он вез АК в подарок давнему другу.

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Зарина Дзагоева
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