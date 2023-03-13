В российский город вернули Хероту

В Сочи на дорожных указателях вновь появилась ранее переименованная река Херота

В Сочи спустя три года после переименования реки в Хороту на мосту через нее вновь появились дорожные указатели «р. Херота». О том, что водоему в российском городе вернули прежнее название, сообщил Telegram-канал «Краснодар край».

О возвращении дорожных знаков с ранним названием стало известно в понедельник, 13 марта. В последний раз реку переименовывали в 2020 году, объяснив это возвращением «исторической справедливости» — со времен Кавказской войны водоем на картах Генштаба назывался Хорота.

Причины смены дорожных знаков остаются неизвестными. Автор публикации отметил, что обращался в пресс-службы мэрии Сочи и Федерального казенного учреждения Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» с просьбой прокомментировать ситуацию. При этом пока он не получил от них ответов.

В январе 2022 года стало известно, что жители шведской деревни Fucke устали от цензуры и захотели переименовать ее. По их словам, объявления с указанием названия деревни часто блокируются социальными сетями и поисковиками из-за его созвучия с английским нецензурным словом.