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11:44, 13 марта 2023Россия

Пропавшего две недели назад россиянина нашли мертвым на кладбище

В челябинском Копейске мужчину, пропавшего две недели назад, нашли мертвым на кладбище

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Копейске Челябинской области мужчину, пропавшего две недели назад, нашли мертвым на кладбище. Об этом сообщил агентству Ura.ru источник в региональных силовых структурах.

Тело россиянина заметил администратор кладбища. По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер. Тело жителя Копейска направили в морг для установления точных причин смерти.

Удалось выяснить, что погибшему было 26 лет. В начале марта его родственники заявили в полицию о пропаже. Оперативники провели комплекс мероприятий, направленных на его поиски.

10 марта сообщалось, что в Абакане нашли мертвой под окнами дома 17-летнюю девушку. Она пропала в населенном пункте Покровка в российском регионе — родители сообщили об исчезновении дочери в полицию и волонтерам.

По предварительной версии, девушка могла выпасть из окна. Следователи начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.

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Анна Щербакова
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