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14:18, 13 марта 2023Россия

Российские военные уничтожили до 110 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 110 украинских бойцов на краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили до 110 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 13 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что боевые действия велись артиллерией российской группировки войск «Центр». Также на этом направлении были уничтожены два пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Поражение было нанесено в районах села Невское и Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР), и в районе сел Терны и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

12 марта в оборонном ведомстве заявили об уничтожении 100 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении. Также были ликвидированы боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Родикова
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