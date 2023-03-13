Российские военные уничтожили до 110 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 110 украинских бойцов на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили до 110 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 13 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что боевые действия велись артиллерией российской группировки войск «Центр». Также на этом направлении были уничтожены два пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Поражение было нанесено в районах села Невское и Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР), и в районе сел Терны и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

12 марта в оборонном ведомстве заявили об уничтожении 100 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении. Также были ликвидированы боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.