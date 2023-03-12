Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны РФ заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении в результате действий авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» за сутки уничтожены до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что живая сила и техника украинской армии поражена в районах населенных пунктов Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).

За сутки также были уничтожены боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В Минобороны сообщили, что на купянском направлении за минувшие сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Украинские ДРГ были ликвидированы близ населенных пунктов Берестовое, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области