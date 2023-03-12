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15:06, 12 марта 2023Россия

В Минобороны заявили об уничтожении пяти украинских ДРГ на купянском направлении

В Минобороны отчитались об уничтожении пяти украинских ДРГ на купянском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские военные за минувшие сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, украинские ДРГ были ликвидированы близ населенных пунктов Берестовое, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области, а также в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР). Отмечается, что также подразделения «Западной» группировки войск нанесли артиллерийские удары по позициям украинских военных в населенных пунктах Двуречная, Масютовка и Першотравневое Харьковской области, а также Новоселовское в ЛНР.

В результате за сутки на данном направлении в общей сложности было уничтожено до 45 бойцов ВСУ. Также украинская армия лишилась четырех автомобилей и двух боевых бронированных машин.

Днем ранее, 11 марта, артиллерия и авиация России поразили подразделения ВСУ в районе населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка ЛНР. Потери противника составили до 50 человек.

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Варвара Кошечкина
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