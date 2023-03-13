Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:21, 13 марта 2023Россия

В России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта

«Известия»: в России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта до 200 тысяч рублей

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Госдума 14 марта планирует принять в первом чтении законопроект сенаторов и депутатов от фракции «Единая Россия», который предполагает повышение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, для фармацевтических работников и должностных лиц суммы штрафов составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года). Для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Отмечается, что с 2010 года в России наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием.

Ранее производители табачной продукции предложили ужесточить наказание для маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и никотинсодержащих товаров, таких как вейпы и электронные сигареты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Индия решила не нарушать антироссийские санкции
В России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
Пушков заявил о превращении Вашингтона в заложника Киева
Байден ограничит крупный нефтяной проект на Аляске
Ракета «Протон-М» со спутником «Луч-5Х» стартовала с Байконура
В России предложили уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях
Невиновного опознали на фото другого человека и отправили в тюрьму на 18 лет
В США назвали реальную причину поставок вооружения Киеву
В России увеличатся сроки ремонта техники Apple
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.