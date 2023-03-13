«Известия»: в России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта до 200 тысяч рублей

Госдума 14 марта планирует принять в первом чтении законопроект сенаторов и депутатов от фракции «Единая Россия», который предполагает повышение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, для фармацевтических работников и должностных лиц суммы штрафов составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года). Для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Отмечается, что с 2010 года в России наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием.

Ранее производители табачной продукции предложили ужесточить наказание для маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и никотинсодержащих товаров, таких как вейпы и электронные сигареты.