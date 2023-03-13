51-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет моложавой внешности

Ведущая Кудрявцева заявила, что секретом ее моложавой внешности являются фотошоп и грим

Российская телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла секрет моложавой внешности. Соответствующим признанием она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость рассказала, что не ходит к косметологам, поскольку она их боится. «Вам может не понравится мой ответ, но я не хожу к косметологам. Я ленивая (...) — это раз. Я трус — это два. Поэтому фотошоп и грим мне в помощь!» — высказалась телезвезда.

Вдобавок Кудрявцева ответила в сторис на вопрос одной из подписчиц, ходит ли она дома с макияжем. Артистка разместила архивное фото, на котором показала естественный внешний вид и отсутствие одного зуба. «Я дома всегда без макияжа. А вот здесь еще и зуб передний вылетел. Наслаждайтесь», — заявила она.

Ранее Лера Кудрявцева продемонстрировала лицо без макияжа и фотошопа. Телеведущая записала видео, на котором она запечатлена в салоне автомобиля. При этом она рассказала, что часто использует инструменты ретуши для своих фото.

