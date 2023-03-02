Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:06, 2 марта 2023Ценности

Лера Кудрявцева показала внешность без макияжа и фотошопа

Телеведущая Лера Кудрявцева показала лицо без макияжа и призналась в частой ретуши фото

Фото: @leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала внешность без макияжа и фотошопа. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость записала видео, на котором она запечатлена в салоне автомобиля. При этом она рассказала, что часто использует инструменты ретуши для своих фото. «Конечно же, приятно вам и мне, в частности, видеть себя красивую. Но безупречных людей не бывает», — призналась телезвезда.

На размещенных кадрах видно, что на лице Кудрявцевой отсутствует косметика. «Еду на работу опухшая, не накрашенная, не причесанная. Реальность такова», — отметила она.

Ранее российский стилист Анна Тарасова объяснила желание Леры Кудрявцевой носить одежду не по возрасту. По словам специалиста, телеведущая любит одеваться дорого и выглядеть актуально не только в вечерних, но и повседневных нарядах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Силовики обнаружили большое количество взрывных устройств в Брянской области
Женщину уволили с новой работы в первый день из-за сломанных зубов
Премьер Венгрии назвал главную проблему Путина
Лера Кудрявцева показала внешность без макияжа и фотошопа
В Таиланде туристов-нарушителей будут выдворять из страны после красных карточек
Пятикратный обладатель Кубка Стэнли оказался под угрозой тюрьмы
Офицер ЦРУ напомнил Белому дому историю Крыма
Российская пенсионерка укусила пристава за руку и получила четыре месяца условно
Intel случайно раскрыла данные о Windows 12
В США рассказали о бесполезности техники НАТО для Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.