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17:52, 1 марта 2023Ценности

Российский стилист объяснила желание Леры Кудрявцевой одеваться не по возрасту

Стилист Тарасова объяснила, что Лера Кудрявцева любит стиль в одежде «спортивный гламур»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский стилист Анна Тарасова объяснила желание телеведущей Леры Кудрявцевой носить одежду не по возрасту. Соответствующий материал появился на сайте издания «Страсти».

По словам специалиста, 51-летняя знаменитость любит одеваться дорого и выглядеть актуально не только в вечерних, но и повседневных нарядах. «Ее стиль — это образец хорошего вкуса для миллионов телезрителей. Сама звезда называет его "спортивный гламур"», — рассказала эксперт.

Кроме того, Тарасова отметила, что звезда выбирает костюмы современного кроя, визуально подчеркивающие силуэт и фигуру. Вдобавок она пояснила, что стиль Кудрявцевой характеризуется сложными драпировками, необычными вырезами и деталями, а также массивными украшениями. «При этом телеведущая всегда выглядит ярко и свежо, выбирая для себя выигрышную цветовую гамму и актуальный макияж. Несмотря на возраст ведущей, все это воспринимается очень гармонично», — заключила собеседница издания.

В ноябре 2021 года Лера Кудрявцева призналась в ретуши всех фото в соцсетях. По словам звезды, она не хочет демонстрировать поклонникам недостатки своей внешности, которых стесняется в реальной жизни.

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Карина Черных
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