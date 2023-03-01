Российский стилист объяснила желание Леры Кудрявцевой одеваться не по возрасту
Российский стилист Анна Тарасова объяснила желание телеведущей Леры Кудрявцевой носить одежду не по возрасту. Соответствующий материал появился на сайте издания «Страсти».
По словам специалиста, 51-летняя знаменитость любит одеваться дорого и выглядеть актуально не только в вечерних, но и повседневных нарядах. «Ее стиль — это образец хорошего вкуса для миллионов телезрителей. Сама звезда называет его "спортивный гламур"», — рассказала эксперт.
Кроме того, Тарасова отметила, что звезда выбирает костюмы современного кроя, визуально подчеркивающие силуэт и фигуру. Вдобавок она пояснила, что стиль Кудрявцевой характеризуется сложными драпировками, необычными вырезами и деталями, а также массивными украшениями. «При этом телеведущая всегда выглядит ярко и свежо, выбирая для себя выигрышную цветовую гамму и актуальный макияж. Несмотря на возраст ведущей, все это воспринимается очень гармонично», — заключила собеседница издания.
В ноябре 2021 года Лера Кудрявцева призналась в ретуши всех фото в соцсетях. По словам звезды, она не хочет демонстрировать поклонникам недостатки своей внешности, которых стесняется в реальной жизни.