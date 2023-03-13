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18:32, 13 марта 2023Путешествия

В Таиланде прокомментировали слухи о «русской мафии» в королевстве

Замглавы иммиграционного бюро Таиланда заявил, что признаков «русской мафии» в стране нет

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Несмотря на резкий рост числа туристов из России, приезжающих в Таиланд, власти страны не заметили признаков организованной российской преступности. Об этом заявил замглавы иммиграционного бюро королевства Пхантхана Нутчанат, пишет Bangkok Post.

«Несмотря на приток, нет никаких признаков того, что российские криминальные деятели проникли в страну», — прокомментировал слухи о «русской мафии» Нутчанат. Также отмечается, что большинство юридических вопросов, связанных с российскими гражданами, касаются незначительных правонарушений, связанных в основном с правилами дорожного движения.

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По словам замглавы ведомства, большинство россиян, посещающих Таиланд, являются состоятельными отдыхающими и предпочитают ездить в приморские провинции. «Большое количество туристов также пойдет на пользу экономике», — убежден он.

Сообщалось, что с января по февраль 2023 года Таиланд посетили более 370 тысяч россиян, тогда как за 12 месяцев 2022 года в королевстве побывали всего около 435 тысяч отечественных туристов. Первое место по турпотоку сейчас занимает Малайзия с показателем 503,7 тысячи отдыхающих.

Ранее в марте сообщалось, что число россиян, которые отправились зимовать за рубеж, выросло по всем направлениям в среднем на 12 процентов. Чаще всего для длительного отдыха путешественники выбирали южные и юго-восточные азиатские направления: в тройке лидеров оказались Таиланд, Турция и ОАЭ.

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Дарья Рыбак
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