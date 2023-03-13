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12:32, 13 марта 2023Силовые структуры

Участника украинского нацбатальона «Айдар» Мурыгу оставили под стражей

В Ростове-на-Дону суд продлил арест участнику украинского нацбатальона «Айдар» Мурыге

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца срок ареста замкомандира подраздеоения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги (внесен в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения в виде заключения под стражей продлена до 26 июня.

9 ноября 2022 года Южный окружной военный суд начал процесс над Мурыгой. Ему вменятся подрыв моста в Луганской народной республике, в результате чего погибли часовые республиканской Народной милиции. Мурыга полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. Ему предъявлены обвинения по статьям 208 («Организация незаконного вооруженного формирования») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

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Любовь Ширижик
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