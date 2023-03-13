SCMP: в Южной Корее призвали создать ядерное оружие, чтобы защититься от КНДР

Южная Корея должна создать ядерное оружие, чтобы укрепить свою оборону и защититься от КНДР. С таким призывом выступил мэр Сеула О Се Хун,сообщает South China Morning Post (SCMP).

«Северная Корея почти преуспела в миниатюризации и облегчении тактического ядерного оружия и обеспечила себе как минимум десятки боеголовок. Мы подошли к моменту, когда трудно убедить людей с помощью логики в том, что мы должны воздерживаться от разработки ядерного оружия и придерживаться идеи денуклеаризации», — отметил политик, указав, что после начала конфликта на Украине денуклеаризация Корейского полуострова утратила свою привлекательность.

Мэр Сеула — влиятельный член консервативной «Народной партии власти» президента республики Юн Сук Еля. Он является одним из самых высокопоставленных чиновников, активно выступающих за программу создания ядерного оружия Южной Кореей. SCMP отмечает, что его считают вероятным претендентом на пост президента в 2027 году.

По данным газеты, на фоне достижений в вооруженных силах Северной Кореи и сомнений в приверженности или способности США защищать республику все большее число высокопоставленных южнокорейских чиновников поднимают вопрос о разработке ядерного оружия или передислокации американских тактических ядерных бомб и ракет, которые были выведены с Корейского полуострова в 1990-е годы.

Ранее Северная Корея заявила о запуске двух «стратегических крылатых ракет» с подводной лодки. По информации южнокорейских военных, КНДР запустила неопознанную ракету. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена недалеко от города Синпхо.