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00:21, 13 марта 2023Мир

КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

Yonhap: КНДР заявила о запуске двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея заявила о запуске двух «стратегических крылатых ракет» с подводной лодки. Об этом сообщает Yonhap.

По информации южнокорейских военных, КНДР запустила неопознанную ракету. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена недалеко от города Синпхо.

9 марта КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. По данным Объединенного комитета начальников штабов, военные обнаружили баллистическую ракету малой дальности около 18:20 (10:20 по Москве). «Мы поддерживаем состояние полной готовности, тесно сотрудничая с США, усиливая наблюдение и бдительность», — заявили военные.

Предполагается, что Северная Корея произвела запуск ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи Freedom Shield (FS), которые пройдут 13 и 23 марта.

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Марина Совина
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