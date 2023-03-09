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14:01, 9 марта 2023Мир

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону моря

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону моря

Фото: KCNA / Reuters

КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

По данным комитета, военные обнаружили баллистическую ракету малой дальности около 18:20 (10:20 по Москве). «Мы поддерживаем состояние полной готовности, тесно сотрудничая с США, усиливая наблюдение и бдительность», — заявили военные.

Предполагается, что Северная Корея произвела запуск ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи Freedom Shield (FS), которые пройдут 13 и 23 марта.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи, усиливающих напряженность на полуострове. «ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить провокационные высказывания и совместные военные учения», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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Виктория Кондратьева
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