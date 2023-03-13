Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:44, 13 марта 2023Бывший СССР

Мэр Донецка раскрыл численность населения города

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что сейчас в городе проживают около 600 тысяч человек

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с РИА Новости раскрыл численность населения города.

По его словам, сейчас в городе проживают около 600 тысяч человек, в то время как до 2014 года его население достигало почти миллиона. Как заявил Кулемзин, эти цифры условны и рассчитываются на основании косвенных показателей. Точную численность населения могла бы дать перепись, которая давно не проводилась.

Он отметил, что время от времени численность населения Донецка растет или снижается «например, в связи с выплатами в РФ, в связи с ужесточением военных действий или, наоборот, с затишьем».

Ранее Алексей Кулемзин оценил ситуацию в Донецке как крайне тяжелую. По его словам, украинские военные обстреливают практически все районы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Индия решила не нарушать антироссийские санкции
Украинский военный рассказал об угрозах офицеров ВСУ новобранцам расстрелом
Выяснена причина увеличившегося количества измен в браке
Нерожденный ребенок за девять лет довел мать до смерти
Начато расследование из-за отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
Байден выступит с заявлением по «банковскому кризису»
Раскрыта судьба газового хаба в Турции после землетрясений
Сунак объявил об увеличении военного бюджета Великобритании
Мэр Донецка раскрыл численность населения города
Эстонское НКО прекратило помощь Украине из-за подозрений в растрате средств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.