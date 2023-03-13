Мэр Донецка раскрыл численность населения города

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что сейчас в городе проживают около 600 тысяч человек

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с РИА Новости раскрыл численность населения города.

По его словам, сейчас в городе проживают около 600 тысяч человек, в то время как до 2014 года его население достигало почти миллиона. Как заявил Кулемзин, эти цифры условны и рассчитываются на основании косвенных показателей. Точную численность населения могла бы дать перепись, которая давно не проводилась.

Он отметил, что время от времени численность населения Донецка растет или снижается «например, в связи с выплатами в РФ, в связи с ужесточением военных действий или, наоборот, с затишьем».

Ранее Алексей Кулемзин оценил ситуацию в Донецке как крайне тяжелую. По его словам, украинские военные обстреливают практически все районы.