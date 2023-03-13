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04:19, 13 марта 2023Бывший СССР

Мэр Донецка оценил ситуацию в городе

Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстрелах украинскими военными всех районов города
СюжетВзрыв в Донецке:
Алексей Кулемзин

Алексей Кулемзин. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с РИА Новости оценил ситуацию в городе как крайне тяжелую, украинские военные обстреливают практически все районы.

«Сегодня нет понятия "необстреливаемый район". Все районы под обстрелом», — заявил градоначальник. По его словам, это вновь подтвердил недавний обстрел Пролетарского района, «который долгие военные годы считался "тыловым"», в результате пострадали школы и детский социальный центр.

Такие районы Донецка, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, «обстреливаются постоянно, с большой плотностью», также большие разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре города, добавил мэр.

Утром в воскресенье, 12 марта, в центре Донецка произошло несколько взрывов. Местные жители сообщили о двух столбах дыма, которые были замечены после взрывов. При этом, какие объекты были поражены, не уточнялось.

Позже представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что взрывы были зафиксированы в районе проспектов Дзержинского и Ильича — как минимум две выпущенные украинскими военными ракеты попали по частному сектору.

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Марина Совина
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