Мэр Донецка оценил ситуацию в городе

Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстрелах украинскими военными всех районов города

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с РИА Новости оценил ситуацию в городе как крайне тяжелую, украинские военные обстреливают практически все районы.

«Сегодня нет понятия "необстреливаемый район". Все районы под обстрелом», — заявил градоначальник. По его словам, это вновь подтвердил недавний обстрел Пролетарского района, «который долгие военные годы считался "тыловым"», в результате пострадали школы и детский социальный центр.

Такие районы Донецка, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, «обстреливаются постоянно, с большой плотностью», также большие разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре города, добавил мэр.

Утром в воскресенье, 12 марта, в центре Донецка произошло несколько взрывов. Местные жители сообщили о двух столбах дыма, которые были замечены после взрывов. При этом, какие объекты были поражены, не уточнялось.

Позже представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что взрывы были зафиксированы в районе проспектов Дзержинского и Ильича — как минимум две выпущенные украинскими военными ракеты попали по частному сектору.