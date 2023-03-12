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10:30, 12 марта 2023Россия

В центре Донецка произошло несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в центре Донецка 12 марта

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Несколько взрывов произошло в центре Донецка утром в воскресенье, 12 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, местные жители сообщили о двух столбах дыма, которые были замечены после взрывов. При этом, какие объекты были поражены, не уточнялось.

Позднее представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что взрывы были зафиксированы в районе проспектов Дзержинского и Ильича — как минимум две выпущенные украинскими военными ракеты попали по частному сектору. Отмечалось, что всего Вооруженные силы Украины (ВСУ), занимающие позиции близ поселка Орловка, около 9:17 по местному времени выпустили по Буденновскому и Калининскому районам Донецка шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее, 10 марта, сообщалось, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку. Тогда украинские войска за минуту выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров в сторону Донецка, а также два снаряда по Червоногвардейскому району в Макеевке.

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Варвара Кошечкина
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