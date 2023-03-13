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12:02, 13 марта 2023Силовые структуры

СКР предъявил обвинения 18-летнему юноше за убийство 16-летней школьницы

СКР предъявил обвинения юноше, перерезавшему горло девятикласснице после ссоры в Подольске

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области следователи предъявили обвинение 18-летнему местному жителю, зарезавшему 16-летнюю знакомую. Об этом в понедельник, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России (СКР).

Юношу обвиняют по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Убийство произошло в Подольске. Девятиклассница скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи. Родители обнаружили школьницу лежащей на кухне с множественными колото-резаными ранениями в области горла. Оказалось, что до этого в гости к девушке приходил ее бывшей парень. По предварительной информации, они поссорились, и молодой человек ударил ее ножом. Фигуранта задержали, ранее он не был судим и на данный момент не работает.

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Екатерина Власова
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