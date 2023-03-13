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13:04, 13 марта 2023Интернет и СМИ

«Одноклассники» запустили новый сервис

«Одноклассники» запустили новый сервис «Настроения»

Фото: «Одноклассники»

«Одноклассники» запустили новый сервис «Настроения» — теперь каждый пользователь сможет установить уникальный эмодзи-статус. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что статус будет отображаться не только на странице профиля, но и в виде кастомной иконки рядом с именем юзера в ленте, в обсуждениях, комментариях, уведомлениях и разделе «Друзья». Эмодзи можно дополнить при помощи короткого описания, которое высветится при клике на иконку.

Выбранный статус будет активен в течение трех дней, при этом пользователь может выбрать новое эмодзи или удалить его в любой момент. Установить «Настроения» можно как в мобильной версии соцсети на Android и iOS, так и в десктопной.

Кроме того, в сервисе появятся уникальные «Настроения» от звезд: Анны Седоковой, Владимира Преснякова, Елены Темниковой, Натальи Подольской, Ольги Серябкиной, Сергея Лазарева, Вани Дмитриенко и многих других. Наконец, юзерам доступна коллекция из четырех тематических настроений, которая посвящена премьере сериала СТС «Моя мама — шпион».

«Одноклассники» активно развивают доступные инструменты и создают новые, чтобы позволить пользователям еще лучше выражать эмоции. Так, в декабре прошлого года был представлен обновленный функционал для общения в соцсети: юзеры получили возможность настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями.

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Варвара Кошечкина
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