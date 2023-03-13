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08:46, 13 марта 2023Мир

Премьер Британии назвал самую большую угрозу для страны

Премьер Британии Сунак признал Китай самой большой угрозой экономическим интересам страны

Фото: Leon Neal / Reuters

Пекин можно назвать наибольшей опасностью для Лондона, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, когда британская сторона вместе с США и Австралией планировали обнародовать последние шаги в рамках оборонного партнерства для противодействия растущей военной мощи Китая. Об этом сообщает NBC News.

«Китай представляет собой самую большую государственную угрозу нашим экономическим интересам, это точно. Это также системный вызов для мирового порядка», — признал он.

По словам политика, в последнее время поведение КНР вызывает беспокойство. Он заявил, что китайская сторона не только действует авторитарным образом внутри страны, но также ведет себя напористо за рубежом.

Ранее сообщалось о конечной цели партнерства AUKUS, заключенного США, Австралией и Великобританией. Уточняется, что к 2040-м годам в рамках пакта о безопасности державы планируют создать атомный флот нового поколения.

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Анастасия Заикина
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