Стало известно о конечной цели партнерства AUKUS

FT: многоэтапный пакт Aukus завершится в 2040-х годах атомным флотом нового поколения

Многоэтапный пакт AUKUS, заключенный США, Австралией и Великобританией, завершится в 2040-х годах атомным флотом нового поколения. Об этом газете Financial Times (FT) рассказали источники, знакомые с соглашением.

По словам четырех источников, важнейшие элементы так называемого пакта о безопасности AUKUS, который растянется на десятилетия, будут включать в себя предоставление американских атомных подводных лодок Австралии. В это время Вашингтон будет развивать собственный флот.

США, Австралия и Великобритания представят многоэтапную программу снабжения Канберры атомными подводными лодками, кульминацией которой станет разработка лодки следующего поколения по британскому проекту.

Австралия хочет, чтобы атомные подводные лодки заменили ее нынешний флот класса Collins, что дало бы ей более малозаметные лодки, которые тише и могут преодолевать большие расстояния, не всплывая на поверхность и не раскрывая своего местоположения. Этот шаг является частью стратегического сдвига, чтобы помочь Австралии, США и другим союзникам противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретится со своими австралийскими и британскими коллегами в Сан-Диего 13 марта, чтобы объявить о сделке, которая уточнит условия пакта.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что оборонный альянс AUKUS, в котором состоят Великобритания, Австралия и США, усугубляет гонку вооружений и усиливает риск распространения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Высказываясь о возможном присоединении к объединению Японии и Индии, Мао Нин указала, что в Пекине всегда придерживались мнения о том, что любой региональный механизм «должен следовать тенденциям мира и развития, укреплять взаимное доверие и сотрудничество между странами региона», однако любое подобное объединение, подчеркнула представитель МИД КНР, не должно быть направлено против третьих сторон или их интересов.