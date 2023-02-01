Китай обвинил AUKUS в усугублении гонки вооружений в АТР

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что AUKUS усугубляет гонку вооружений в АТР

Оборонный альянс AUKUS, в котором состоят Великобритания, Австралия и США, усугубляет гонку вооружений и усиливает риск распространения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). С таким обвинением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, ее цитирует РИА Новости.

Высказываясь о возможном присоединении к объединению Японии и Индии, Мао Нин указала, что в Пекине всегда придерживались мнения о том, что любой региональный механизм «должен следовать тенденциям мира и развития, укреплять взаимное доверие и сотрудничество между странами региона», однако любое подобное объединение, подчеркнула представитель МИД КНР, не должно быть направлено против третьих сторон или их интересов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Запад во главе с США проводит полную мобилизацию для сдерживания России. По его словам, Вашингтон «поработил Европу и целиком поставил ее на службу своей стратегии доминирования». Он отметил, что Штаты осуществляют ту же самую политику в отношении Японии, а также «попытаются привлечь в альянсы типа AUKUS еще и Новую Зеландию, Канаду» и «подкатываются» к Южной Корее.