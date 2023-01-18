Лавров заявил о полной мобилизации Запада во главе с США

Глава МИД России Лавров заявил о полной мобилизации Запада во главе с США

Запад во главе с США проводит полную мобилизацию для сдерживания России, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Для того чтобы проводить свой курс на доминирование, прежде всего в интересах сдерживания России и Китая, американцам своих сил не хватает, и именно поэтому им нужна не частичная, а полная мобилизация западного лагеря», — сказал российский дипломат на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

По словам Лаврова, США «поработили Европу и целиком поставили ее на службу своей стратегии доминирования». Он отметил, что Штаты осуществляют ту же самую политику в отношении Японии, а также «попытаются привлечь в альянсы типа AUKUS еще и Новую Зеландию, Канаду» и «подкатываются» к Южной Корее.

Ранее Лавров рассказал о давлении Запада на страны Средний Азии.