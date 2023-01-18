Лавров рассказал о давлении Запада на страны Средней Азии

Лавров: Запад оказывает давление на страны Средний Азии и требует санкций против России

Запад оказывает давление на страны Средний Азии и требует их присоединения к санкциям против Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, Европейский союз, США и Япония требуют от стран Центральной Азии отказа от взаимодействия с Москвой, так как, по их мнению, «Россия проиграет в войне с Западом», и предлагают заранее занять позицию «выигравшей стороны». «Помимо таких словесных воздействий, оказывается серьезное давление с угрозами: вы потеряете наши рынки и те инвестиции, что мы собирались в ваши страны делать, не смейте помогать России обходить санкции», — рассказал дипломат.

Лавров отметил, что правительства стран Центральной Азии вынуждены учитывать такие угрозы. «Мы не настаиваем, чтобы все экономические операторы в каждом из наших дружественных государств выходили утром на трибуны и говорили: "Мы против антироссийских санкций". Нам достаточно того, что никто из них не присоединился к санкциям», — подчеркнул глава МИД.

Министр обратил внимание, что российская сторона совместно с дружественными партнерами «успешно прорабатывает и находит новые механизмы и новые инструменты сотрудничества, которые не будут зависеть от капризов и прихотей наших западных коллег».

Ранее Лавров прокомментировал антироссийскую политику Италии. По его словам, ее позиция сопоставима с позицией Греции и Кипра, поскольку в прошлом эти страны были одними из наиболее дружественно расположенных к России. Тем не менее Рим перешел не просто в ряды тех, кто вводит санкции против Москвы, а в ряды лидеров антироссийской риторики, отметил министр.